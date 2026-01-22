​​

header logo

Coppola raggiunge Ikone? Il difensore seguito dalla Fiorentina vicino al passaggio in Francia

Redazione /
Il difensore Diego Coppola
Il difensore Diego Coppola

Secondo quanto scrive su X il giornalista Matteo Moretto, il difensore italiano Diego Coppola monitorato dalla dirigenza viola è vicino ad approdare al Paris FC. 

Coppola verso la Francia

Il club francese, nel quale milita l'ex Fiorentina Ikone, vuole superare la concorrenza per il calciatore del Brighton e nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti, per chiudere al più presto l'operazione. Coppola marcia quindi spedito verso la Ligue 1.

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti