Coppola raggiunge Ikone? Il difensore seguito dalla Fiorentina vicino al passaggio in Francia
Il difensore Diego Coppola
Secondo quanto scrive su X il giornalista Matteo Moretto, il difensore italiano Diego Coppola monitorato dalla dirigenza viola è vicino ad approdare al Paris FC.
Coppola verso la Francia
Il club francese, nel quale milita l'ex Fiorentina Ikone, vuole superare la concorrenza per il calciatore del Brighton e nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti, per chiudere al più presto l'operazione. Coppola marcia quindi spedito verso la Ligue 1.
💬 Commenti