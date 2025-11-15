Chi preoccupa Vanoli però è Gosens: il tedesco in bilico fino a inizio settimana e Fortini è in preallarme

Se da un lato Kean ha dato segnali incoraggianti in vista della ripresa del campionato, dall'altro c'è Robin Gosens che è assente ormai da fine ottobre e ha saltato Lecce, Mainz e Genoa in serie. Il tedesco rimarrà in bilico fino a inizio settimana, quando Vanoli inizierà a preparare concretamente la partita con la Juventus e il classe '94 proverà a rientrare in gruppo.

Intanto martedì Fortini potrebbe giocare dall'inizio in Under 21, nel match contro il Montenegro, vista la squalifica di Palestra. Per poi fare gli straordinari e giocare anche contro la Juve, se Gosens non dovesse aver recuperato al 100%.