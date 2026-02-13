Solomon e un futuro alla Fiorentina a una sola, fondamentale, condizione
Manor Solomon
Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport si parla anche di Manor Solomon, esterno offensivo arrivato alla Fiorentina dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto (senza obbligo legato alla salvezza).
Le cifre del riscatto
Sono 10 i milioni che la Fiorentina dovrebbe sborsare per lui al termine della stagione per tenerlo a Firenze. Un giocatore, l'israeliano, che già in queste prime partite ha dimostrato di poter fare la differenza.
La volontà di Manor
In estate, per la permanenza in viola, conterà anche la volontà di Solomon. Per quanto trapela, il giocatore vorrebbe molto rimanere a Firenze, ma solo e soltanto in caso di salvezza da parte della Fiorentina.
