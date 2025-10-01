Galbiati: "Fiorentina un po' amorfa, Pioli non va da nessuna parte se non tira fuori il carattere. Manca un De Gea a centrocampo"
L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Tuttomercatoweb.com provando a trovare una soluzione ai problemi della squadra vista in questo inizio: “Questa Fiorentina è senza dubbi una buona rosa, però le manca qualcosa. Probabilmente un po' di carattere, sembra una squadra amorfa. Pioli non andrà da nessuna parte se non tirerà fuori la personalità, per ora si è visto un gruppo incapace di risalire la china nei momenti difficili”.
“Manca un De Gea in mezzo al campo”
E aggiunge: “De Gea? Giocatore fondamentale, ma fa il portiere. Uno del suo livello servirebbe a centrocampo, invece manca. Fagioli non può giocare davanti alla difesa, è uno che deve scendere in campo con due centrocampisti accanto. Ma Pioli non lo fa. Da tre settimane, quantomeno, c'è Nicolussi”.