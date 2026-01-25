Polverosi: "Vanoli troppo gerarchico. Ha aspettato un tempo e il doppio svantaggio per cambiare il centrocampo"

Alberto Polverosi ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari sulle pagine del Corriere dello Sport. Brutta prestazione dei viola nel sabato pomeriggio del Franchi.

Viola troppo fragile

“La Fiorentina si è dissolta nella serata tristissima e umida del Franchi da dedicare al presidente, appena scomparso - scrive in apertura Polverosi - La Viola, troppo fragile, si è appassita in un confronto diretto che avrebbe dovuto portarla in un’altra dimensione”.

L'allenatore viola

Polverosi continua soffermandosi sugli errori dell'allenatore: “Troppo gerarchico Vanoli. Sono arrivati Fabbian e Brescianini, ha atteso 45 minuti e due gol di svantaggio per cambiare il centrocampo, togliendo Mandragora e Ndour”.