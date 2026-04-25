Grosso: "Penso al presente ma le voci sulla Fiorentina fanno piacere. Saluterò volentieri Paratici"

E' intervenuto anche lo stesso Fabio Grosso sulle voci che lo danno con una certa insistenza come favorito per la panchina viola della prossima stagione. Lo ha fatto nella conferenza stampa della vigilia del match, proprio contro la Fiorentina:

"Mi piace soffermarmi sul presente, c'è un campionato in corso. Poi come ho detto già fa grandissimo piacere la voce, le voci, perché significa che noi tutti stiamo facendo un lavoro molto bello e questo ci inorgoglisce ma c'è un campionato da finire e vogliamo finire bene, penso che anche loro vogliano fare lo stesso, mettere la ciliegina davanti al loro pubblico, per cui parlare del futuro adesso non mi piace farlo fermo restando che le voci fanno piacere a me, ai ragazzi, perché testimoniano che stiamo facendo qualcosa di bello.

Paratici? Conosco tantissime persone nel calcio. Ho avuto l'opportunità di finire col direttore e di iniziare nel settore giovanile con lui, lo saluto molto volentieri. Poi siamo concentrati sul fare una buona partita domani e mi auguro che venga fuori una bella partita".