La "nuova vita" di Lucas Beltran

Finalmente. La Fiorentina ha aspettato la tanto raccontata miglior versione di Lucas Beltran per oltre un anno. Ma l'argentino, vittima di un equivoco tattico mai del tutto risolto, ha faticato per esprimere il suo potenziale. Ottobre è stato anche il suo mese, si è rivisto un calciatore sorprendente e imprevedibile.

Che crescita per Beltran, sempre incisivo nelle ultime

La Gazzetta dello Sport sottolinea le qualità di Beltran, evidenziando come per adesso non stia facendo rimpiangere così tanto Albert Gudmundsson. C'è grande intesa con Moise Kean e soprattutto grande fame, dimostrata dall'opportunità di una gara giocata per intero egregiamente, a Lecce. Poi il rigore contro la Roma, glaciale, e il cross decisivo per Gosens a Genova. A testimoniare un momento d'oro per questo ragazzo.