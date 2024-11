Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa si è espresso sulle sette vittorie di fila della squadra di Palladino analizzando varie tematiche.

‘Palladino ha parlato di motivazione e valori, e i risultati lo dimostrano’

“La Fiorentina è in un momento magico, è inarrestabile. È il quinto clean sheet fuori casa, i numeri sono pazzeschi. La società ha fatto qualcosa di importante, non dimentichiamo il lavoro di Pradè e Goretti, e ora lo stanno facendo allenatore e giocatori. Ciò che più mi piace sottolineare è il processo, dopo la sosta la Fiorentina sta facendo grandissime partite, prima Lecce, ora Como. La gara non era semplice, il Como si giocava tantissimo pur con tante assenze che hanno favorito la Fiorentina, ma la squadra ha saputo sacrificarsi e giocare un’ottima partita. Palladino ha parlato di motivazione e valori, due concetti che vanno a raccogliere la crescita di questa squadra. Tanti calciatori venivano da momenti difficili, i valori della squadra sono chiari perchè i risultati che stanno arrivando lo dimostrano”.

‘La Fiorentina può arrivare ancora in finale di Conference League’

“La Conference League è fondamentale per dare continuità ai calciatori e ad un certo modo di giocare. La Fiorentina è presente in questa competizione per un motivo, e altri non ci sono. Palladino ha reinserito Pongracic e giovedì probabilmente lo rivedremo, potrà avere continuità. Quest’anno non sono titolari calciatori che hanno portato alla finale europea, perchè la Fiorentina non dovrebbe credere di poter arrivare in fondo alla competizione in questa stagione? Palladino è entrato nella testa di tutti i calciatori viola e i risultati straordinari lo confermano".