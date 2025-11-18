Casini: "Inutile illudere i cittadini, il rifacimento del Franchi si concluderà solo se Firenze ospiterà gli Europei"

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli, divenuto da poco consigliere regionale di Italia Viva, Francesco Casini, ha ribadito quest'oggi quanto già detto a Fiorentinanews.com durante la trasmissione Hangover Viola relativamente ai lavori al Franchi.

“Inutile illudere la gente”

“Oggi è inutile illudere i cittadini sullo stadio - ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio - si concluderà solo a condizione che Firenze ospiti Euro 2032”.

“Non avremo la certezza delle risorse per diversi mesi”

E inoltre: “Gli impianti prescelti saranno comunicati solo alla fine del 2026, prima di quella data non sarà concluso il restyling. Quindi per diversi mesi non avremo ancora la certezza delle risorse”.