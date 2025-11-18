​​

header logo

Casini: "Inutile illudere i cittadini, il rifacimento del Franchi si concluderà solo se Firenze ospiterà gli Europei"

Redazione /

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli, divenuto da poco consigliere regionale di Italia Viva, Francesco Casini, ha ribadito quest'oggi quanto già detto a Fiorentinanews.com durante la trasmissione Hangover Viola relativamente ai lavori al Franchi. 

“Inutile illudere la gente”

“Oggi è inutile illudere i cittadini sullo stadio - ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio - si concluderà solo a condizione che Firenze ospiti Euro 2032”. 

“Non avremo la certezza delle risorse per diversi mesi”

E inoltre: “Gli impianti prescelti saranno comunicati solo alla fine del 2026, prima di quella data non sarà concluso il restyling. Quindi per diversi mesi non avremo ancora la certezza delle risorse”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (6)