Piccoli una richiesta "indiretta" di Pioli

L'acquisto di Roberto Piccoli dal Cagliari sarà uno dei più onerosi della storia della Fiorentina, con l'operazione a titolo definitivo che è stata chiusa per 25 milioni più 4 di bonus.

Una trattativa che parte da lontano

Una trattativa che, come scrive La Repubblica, parte da lontano. Fin dai primi giorni di luglio l’ex Atalanta era stato individuato come possibile sostituto di Kean se l'ex Juventus fosse partito. ù

La richiesta di Pioli

Adesso Piccoli sarà un'alternativa importante per l'attacco, specialmente in alcune partite contro squadre chiuse e che difendono basse. Un giocatore che rientra perfettamente in quel profilo in grado di alzare il livello che Pioli aveva chiesto ai dirigenti per gli ultimi giorni di mercato.