Il compito fondamentale della dirigenza viola: riempire il prima possibile gli slot dei ruoli chiave per Grosso

La Fiorentina ha avviato il proprio mercato estivo, ma a pochi giorni dall'inizio del ritiro resta ancora incompleto uno dei tasselli più importanti della lunga rosa viola, che annovera i tanti rientri dai prestiti ed è ancora da sfoltire. Il nuovo tecnico viola Fabio Grosso attende infatti l'arrivo degli esterni d'attacco titolari, giocatori considerati fondamentali per dare identità e sviluppo al suo sistema di gioco.

Alla base delle idee tattiche di Grosso

Proprio sugli esterni si basa gran parte della fase offensiva della nuova Fiorentina targata Grosso: ampiezza, uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica rappresentano elementi chiave del progetto tecnico. Per questo motivo, iniziare la preparazione senza avere già a disposizione i titolari potrebbe rallentare il lavoro dell'allenatore e l'assimilazione dei meccanismi tattici.

Il possibile arrivo di Koleosho e una squadra da completare

La dirigenza viola, con il ds Fabio Paratici in prima linea, continua a lavorare per consegnare all’allenatore una rosa il più possibile completa senza sforare sulle tempistiche. E, tornando sugli esterni, il profilo di Luca Koleosho sembra quello ormai più vicino ad arrivare in viola, e potrebbe esserci fin dall’inizio del ritiro al Viola Park. Cristian Volpato del Sassuolo potrebbe essere un altro nuovo acquisto in quel ruolo, soprattutto in seguito alle sue recenti dichiarazioni di apprezzamento per la squadra viola. Per quanto riguarda gli altri nomi, in queste settimane ne sono usciti tanti, ma l’obiettivo è quello di evitare che anche il minimo ritardo sul mercato possa incidere sulla preparazione estiva, fase determinante per costruire le basi della stagione che sta per iniziare. A Grosso servono quindi il prima possibile le ali, per metterle alla Fiorentina e provare così a farla decollare fin da subito.