"Italiano deve migliorare, ma è nettamente il nome che ispira di più per il Napoli. Conte? Con De Laurentiis durerebbe due giorni"

Il futuro dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano sembra essere a Napoli. A tal proposito, l'intermediario e agente FIFA Sabatino Durante è intervenuto a Sportitalia: “Potrebbe proprio fare al caso del Napoli. Per lui sarebbe sicuramente un passo avanti in carriera, è un allenatore di buon livello. Sicuramente deve ancora migliorare, soprattutto nella gestione della fase difensiva, ma vedo una grande occasione per entrambe le parti”.

“Italiano è quello che ispira di più”

E aggiunge: “Il nome di Italiano è quello che ispira di più, nettamente. Conte? Servono tecnici che vedono Napoli come un salto in avanti. E credo che lui non durerebbe due giorni con De Laurentiis”.