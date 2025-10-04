Clamorosa sconfitta dell'Italia Under 17: il viola Mazzi costretto ad arrendersi due volte al Montenegro

Dopo la travolgente vittoria per 8-1 contro l’Estonia di tre giorni fa, l’Italia Under 17 di Franceschini prosegue il suo percorso nelle qualificazioni all’Europeo di categoria contro il Montenegro. Titolare in porta l'estremo difensore della Fiorentina Tommaso Mazzi, classe 2009. A Tallinn oggi gli Azzurrini hanno perso 2-1 e dovranno vincere contro l'Ucraina martedì prossimo per arrivare almeno secondi nel girone e passare subito al turno successivo

Finisce in parità la prima frazione

Il predominio è di marca azzurra nel primo tempo, ma a trovare il vantaggio è il Montenegro, che al 21’ va in rete con Vujovic, che trafigge sul primo palo il portiere viola Tommaso Mazzi, con un preciso tiro rasoterra. Pareggio italiano con Corigliano, che infila la porta montenegrina di sinistro, dopo la respinta di Sosic sul tiro di Gjeci. Altre occasioni azzurre, con Gasparelli, Gjeci e anche Fugazzola, ma la prima frazione termina sull’1-1.

Il Montenegro fa il colpaccio

L’Italia gioca, il Montenegro segna. Seconda occasione e secondo gol per la squadra ‘ospite’ che al 49’ sfrutta una banale palla persa azzurra e segna il 2-1 con Vusurovic, abile a battere Mazzi in diagonale col sinistro sul perfetto invito di Kljajevic. L’Italia attacca alla ricerca del pareggio ma non riesce a incidere, fino al 64esimo quando viene annullato un gol a Fugazzola per fuorigioco evidente; al 69’ grande parata di Sosic sul colpo di testa di Perillo, imbeccato dal cross di Bonifazi. 80’: Baffoh trova un bellissimo pertugio per servire Corigliano che dribbla un avversario e calcia a rete, Sosic para. L'Italia attacca fino al 94', ma senza trovare il pari, il Montenegro fa il colpaccio e si porta in vetta alla classifica.