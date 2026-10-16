Piñones-Arce: "Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo dimostrarla sempre. Sosta Nazionali non deve essere una scusa"

Pablo Piñones-Arce, l'allenatore della Fiorentina Femminile, ha fatto il punto della situazione in vista della sfida contro il Como Women in programma domani alle 15.

Sulla sosta Nazionali

“La sosta Nazionali può influenzare, ma non deve essere una scusa per noi. Abbiamo tante giocatrici in Nazionale, dobbiamo esserne fieri: adesso ci siamo preparati per due giorni e dobbiamo continuare così. Da quando il Como ha cambiato allenatore le vedo ben messe, hanno fatto bene anche in campionato: contro l'Inter per noi è stata una partita strana, me ne prendo tutte le responsabilità, l'abbiamo preparata in maniera diversa dal solito e le giocatrici hanno fatto bene ciò che ho chiesto loro".

Sull'identità di gioco

"Siamo tornate al nostro gioco alla partita successiva ed è andata molto bene, abbiamo creato tanto e giocato bene, adesso dobbiamo fare il nostro gioco anche fuori casa. Abbiamo tanta qualità ma dobbiamo trovare continuità, l'abitudine di farlo vedere ogni settimana”.