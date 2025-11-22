Un commento anche ai media ufficiali della Fiorentina per Fabiano Parisi:

"Ce l'abbiamo messa tutta, a fine partita eravamo tutti esausti, volevamo dare una soddisfazione ai tifosi perché sapevamo quanto è importante per cui siamo contenti della prestazione. La classifica non è buona ma dobbiamo continuare così perché penso che sia la strada giusta. La nostra posizione non è delle migliori e con il lavoro settimanale possiamo tirarci su ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, portare in campo le idee che ci chiede il mister e mai mollare su ogni palla.

Era da tanto che non giocavo per cui mancavano minuti nelle gambe, ho finito con crampi su entrambe. Ma sono contento, la strada è ancora lunga ma un passo alla volta ci toglieremo grandissime soddisfazioni.

Cosa ci ha detto a fine partita Vanoli? Giusto due parole ma l'idea è quella di andare avanti e pensare ogni giorno all'allenamento e poi quello che proviamo dobbiamo riportarlo in campo. Siamo una squadra compatta rispetto a prima, la classifica non è ottima ma pensiamo un passo alla volta.

La reazione? Rolly ha fatto un grandissimo gol però a fine primo tempo siamo rientrati negli spogliatoi e ci siamo guardati in faccia, sapevamo che la partita era ancora aperta. La maggior parte delle partite si risolve nella seconda parte".