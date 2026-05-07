La suggestione per l'attacco arriva dalla Capitale: possibile scambio di punte tra Fiorentina e Roma?

Roma e Fiorentina sono due squadre che con ogni probabilità avranno bisogno di intervenire sull'attacco in estate. Le punte attualmente in rosa (tolto Malen) non stanno rendendo come sperato e i due club starebbero valutando un possibile scambio di prestiti tra attaccanti.

Da una parte Dovbyk

A lasciare la capitale potrebbe essere Artem Dovbyk, con l'avventura dell’attaccante ucraino che nella Capitale non ha mai davvero preso quota, complice sia il difficile rapporto con il tecnico con Gasperini che i numerosi problemi fisici.

Dall'altra Piccoli

Dall'altra parte c'è Roberto Piccoli, reduce anche lui da una stagione deludente nella Fiorentina, che per averlo in estate ha speso ben 27 milioni. L'idea di uno scambio tra punte può diventare concreta? Serviranno le prossime settimane per capirlo.