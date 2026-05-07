Ma Kean e Piccoli possono recuperare? Le condizioni dei giocatori. L'interessante ballottaggio in caso di assenza dei due

Kean sarà almeno convocabile per la partita contro il Genoa? Il centravanti ieri ha fatto doppia seduta di terapia per togliere definitivamente di mezzo il dolore alla tibia che ha condizionato gran parte di questa stagione. Ancora non è possibile sbilanciarsi e dare una risposta alla domanda iniziale. In caso negativo, Kean però metterebbe nel mirino la trasferta con la Juventus, una gara che per lui è speciale.

Piccoli e l'eventuale ballottaggio

Discorso simile è possibile farlo per Piccoli, che è alle prese con un guaio all’adduttore della coscia sinistra che lo tormenta dalla sfida di campionato contro la Lazio. Allenamento differenziato fatto dall'attaccante nella giornata di ieri. Qualora sia Kean che Piccoli non recuperassero si proporrebbe un ballottaggio offensivo interessante tra Gudmundsson e Braschi.

Fortini

Tra i convocati per domenica potrebbe esserci invece Fortini, che è assente dalla metà di marzo a causa di una sindrome retto-adduttoria non ancora smaltita.