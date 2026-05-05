Ad un passo dal fare la storia. C'è chi ha la Fiorentina nel cuore e si vede!

Fare gol al secondo pallone toccato in Serie A. L'attaccante della Fiorentina, Riccardo Braschi, è andato davvero ad un passo dal fare la storia, arrivando a colpire un palo clamoroso pochi istanti dopo essere entrato in campo all'Olimpico.

La Fiorentina nel cuore

Un premio che si sarebbe indubbiamente meritato questo ragazzo che, non dimentichiamolo mai, è nato a Firenze ed è tifoso viola. Potete pensare come volete, ma c'è chi ha la Fiorentina nel cuore e chi invece scende in campo solamente per farci un favore e indubbiamente Riccardo appartiene alla prima categoria.

Nel secondo tempo del match di ieri, il classe 2006 (farà 20 anni ad agosto) è stato uno dei pochissimi ad aver provato a fare qualcosa e nel finale gli stava anche per venire fuori una giocata da urlo, con piroetta in area e tentativo di tunnel sull'ultimo avversario.

Piccoli o Kean? No, lui!

Al momento non sappiamo se Piccoli o Kean potranno esserci domenica contro il Genoa, ma sappiamo benissimo chi è che meriterebbe di giocare dall'inizio in questa gara che potrebbe sancire una volta per tutte la salvezza matematica della squadra.