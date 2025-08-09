L'ex dirigente gigliato Pantaleo Corvino, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato un curioso aneddoto legato alla sua grande conoscenza del mercato slavo.

“Jovetic, Nastasic, Ljajic, Vlahovic, Milenkovic, Savic - elenca l'attuale direttore sportivo del Lecce - Erano tutti degli sconosciuti che poi hanno arricchito il loro paese. Una volta ero a cena con degli addetti ai lavori e c'era anche un mio collaboratore con cui andavo ad osservare i calciatori in Serbia. Questa persona mi riportò che il sindaco di Belgrado si era addirittura attivato fortemente per darmi la cittadinanza onoraria”.