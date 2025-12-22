Adani ci va giù pesante: "Il 5-1 della Fiorentina? Okay, ma i tifosi viola sono cinque mesi che mangiano m***a"

Non è andato per il sottile l'ex difensore della Fiorentina Lele Adani nel suo commento alla partita dei viola contro l'Udinese di ieri, con la squadra di mister Vanoli che ha trovato la vittoria dopo 16 partita di campionato.

Le parole di Adani

Questo il commento a Radio Deejay dell'ex giocatore e ora opinionista: “Okay la vittoria per 5-1 contro l'Udinese, ma sono cinque mesi che i tifosi viola mangiano m***a”.

E sul futuro

Una svolta che ancora si fa fatica a intravedere e le prossime partite saranno per questo fondamentali. D'accordo anche Adani, che prosegue: “Adesso c'è da vedere cosa combineranno contro Parma e Cremonese. Vediamo poi come sarà la classifica dopo queste due gare".