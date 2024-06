Un'altra operazione alla Christensen e Audero potrebbe essere il prescelto. Porta chiusa per il danese?

In questi anni la Fiorentina non ha mai comprato un portiere titolare, trovandosi sempre a constatare la titolarità di Pietro Terracciano, giunto ormai ai 34 anni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la previsione di un'altra operazione simile a quella che ha portato Christensen un anno fa, puntando su Emil Audero. Il danese in tal senso verrebbe messo da parte anche perché alle spalle di tutti c'è sempre quel Martinelli, che ha esordito proprio all'ultima gara della scorsa stagione.