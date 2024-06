Quindici milioni poco allettanti per Kayode: il muro della Fiorentina reggerà almeno fino al doppio della posta

I quindici milioni proposti da oltre Manica per il momento non hanno fatto breccia sulla Fiorentina, che pensa di tenersi stretta Michael Kayode. O almeno ipotizza di farlo almeno fino al raddoppio della posta, secondo il Corriere dello Sport-Stadio. Ad oggi possiamo parlare di muro eretto ma se Aston Villa, Tottenham o chi per loro dovessero raddoppiare la proposta, tutte le idee di incedibilità decadrebbero. Ad oggi Kayode rappresenta una risorsa importante per la fascia destra che ha in mente Palladino.