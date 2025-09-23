Pioli, fiducia immutata e illimitata...ma fino a quando?

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, non rischia l'esonero. Dopo la sconfitta, brutta, subita dalla squadra contro il Como, è sceso in campo il direttore sportivo viola, Daniele Pradè per dire a tutti che la società ha una fiducia “illimitata” nei confronti del proprio tecnico e che niente era cambiato da questo punto di vista.

Non può più perdere

Pioli gode ancora della fiducia dunque, ma non può più perdere. Questo è quello che scrive stamani sul tecnico viola, La Gazzetta dello Sport. Il tutto mentre Firenze comincia ad agitarsi e una prima, anche seppur moderata, contestazione è già andata in scena proprio al Franchi.

E Commisso che pensa?

Chissà che pensa Rocco Commisso di tutto questo? Il proprietario del club continua a seguire le vicende viola a distanza, negli States. Da tempo è annunciato un suo ritorno in Italia che però ancora non si concretizza.