​​
header logo

Pioli, fiducia immutata e illimitata...ma fino a quando?

Redazione /
Stefano Pioli incontra Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. (da Instagram: @acffiorentina)
Stefano Pioli incontra Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. (da Instagram: @acffiorentina)

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, non rischia l'esonero. Dopo la sconfitta, brutta, subita dalla squadra contro il Como, è sceso in campo il direttore sportivo viola, Daniele Pradè per dire a tutti che la società ha una fiducia “illimitata” nei confronti del proprio tecnico e che niente era cambiato da questo punto di vista. 

Non può più perdere

Pioli gode ancora della fiducia dunque, ma non può più perdere. Questo è quello che scrive stamani sul tecnico viola, La Gazzetta dello Sport. Il tutto mentre Firenze comincia ad agitarsi e una prima, anche seppur moderata, contestazione è già andata in scena proprio al Franchi. 

E Commisso che pensa? 

Chissà che pensa Rocco Commisso di tutto questo? Il proprietario del club continua a seguire le vicende viola a distanza, negli States. Da tempo è annunciato un suo ritorno in Italia che però ancora non si concretizza. 

Notizie correlate
💬 Commenti