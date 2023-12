La Nazione: Quarta e Bonaventura, Italiano sorride

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: Quarta e Jack Italiano sorride e aspetta il Toro.

Pagina 5

Grande spazio per: “Missione Champions: Italiano sorride Quarta e Bonaventura tornano fra i titolari”. Sottotitolo: “Battere il Toro per continuare a correre nella direzione dell’Europa. Ieri la prima ipotesi di formazione. Beltran-Nzola, nuovo ballottaggio”. In taglio medio: “Mina e Cuadrado sotto l’Albero”.

Un anno da record

In taglio basso infine leggiamo: “Ultima del 2023 al Franchi Il Toro chiude un anno record”.