Il capocannoniere che non ti aspetti e la valanga di gol del 2025

Rolando Mandragora ha fatto della continuità di rendimento la sua arma migliore. Nonostante le lamentele di alcuni tifosi, che vedono nella sua titolarità il simbolo della mediocrità della squadra viola, il calciatore ha sempre messo l'anima per la maglia viola, conquistando la fiducia di tutti gli allenatori passati da Firenze in questi anni.

Al centro del gioco

Non stiamo parlando certo di Pirlo o Iniesta (ma nemmeno di Borja Valero) ma il calciatore acquistato nel 2022 dal Torino è riuscito sempre ad imporsi nelle gerarchie viola grazie ad intelligenza tattica, spirito di sacrificio e, soprattutto, una valanga di gol.

Capocannoniere viola

Con la rete messa a segno sabato sera al Franchi contro la Juventus, il centrocampista napoletano ha sorpassato Gudmundsson nella classifica dei goleador della Fiorentina in Seria A (tre per l'azzurro contro i due dell'islandese). Se guardiamo l'intero anno solare Mandragora è arrivato addirittura alla doppia cifra: Dieci gol nel 2025, un numero altissimo per un centrocampista non spiccatamente offensivo.

Un leader

gol a parte, in una Fiorentina alla disperata ricerca di leader, Mandragora si è (di nuovo) confermato tra i pochi in grado di prendere per mano i compagni e riportarli in quota, anche grazie a un tiro da fuori che nessun altro sembra possedere in rosa.