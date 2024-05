Sul proprio canale You Tube, il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato con voto la stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

“L'annata della Fiorentina è inevitabilmente condizionata dalla terza finale persa. Alla fine, nonostante questo peso, alla stagione viola do 6, anche se credo che in campionato la squadra di Italiano non ha dato quando dovuto e potuto”.