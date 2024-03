Sottil e un addio alla Fiorentina che è più di un'idea. Non mancano le pretendenti all'esterno

Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina potrebbero separarsi al termine della stagione. Non è più soltanto un'ipotesi, viste le aspettative disilluse dall'esterno viola. La situazione intorno al ragazzo è molto particolare e il suo futuro potrebbe presto cambiare.

Un addio più vicino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per Sottil già dall'estate si presenterà un'opportunità per cambiare squadra. Non mancano le estimatrici, a partire proprio dal Torino che affronterà domani. C'è interesse anche da parte della Lazio.