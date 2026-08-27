Dainelli: "Il tifoso viola impari ad essere equilibrato, serve pazienza. Grosso ha qualità per portare in alto la Fiorentina"

L'ex capitano viola Dario Dainelli, intervistato da La Repubblica, ha commentato il momento della squadra di Fabio Grosso, invitando l’ambiente a mantenere equilibrio dopo la sconfitta contro la Roma.

Serve equilibrio

“È importante che il tifoso e l’ambiente imparino a essere equilibrati, anche se non è semplice dopo una sconfitta come quella di Roma”.

Qualità di Grosso

Dainelli ha espresso poi un giudizio anche sul nuovo tecnico Fabio Grosso: “Ha tutte le qualità per portare in alto la Fiorentina, insieme al lavoro della società e di Fabio Paratici. Serve tempo e pazienza, perché la squadra è nuova ed è stata profondamente rivoluzionata durante l’estate”