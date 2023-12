Non è stato un pre partita tranquillo per i tifosi della Fiorentina presenti a Budapest per assistere al match di Conference League contro il Ferencvaros. Dall'Ungheria sono infatti arrivate diverse testimonianze di tifosi gigliati che sono stati vittime di un comportamento violento da parte di polizia e steward locali prima dell'ingresso alla Groupama Arena.

Fiorentinanews.com ha raggiunto uno dei tifosi presenti nella capitale magiara, che ci ha raccontato del trattamento a lui riservato nel pre gara: "Ci tengo a dire che questo è quello che è successo a me, ma ho visto che in diversi tifosi viola hanno subito lo stesso trattamento. Dalla navetta che dal centro ci ha portato in zona stadio sono stato tra i primi a scendere, vestito come al solito con jeans e giubbotto. Visto il freddo indossavo anche il cappuccio. Appena sceso ho visto veramente tanta polizia, con il cordone che ci ha accompagnato al controllo biglietti. Poi sono arrivato davanti allo steward per i controlli e per prima cosa mi ha fatto togliere le scarpe, sono stati 3 minuti buoni con i piedi sull'asfalto congelato mentre lui continuava a sbatterle per trovare qualcosa. Intanto mi è stata sequestrata anche una piccola bandiera viola, con un asta che chiamarla asta era quasi ridicolo, più un bastoncino.

Strappato dalla bandierina e buttato via. Mi hanno reso le scarpe e lì è iniziata la vera perquisizione. Mi ha chiesto di aprire il giubbotto e me lo ha letteralmente strappato di dosso, strattonandomi e strappando via anche la sciarpa che avevo alla vita. A un certo punto ero in mutande, con i pantaloni ai piedi. Ha toccato veramente ovunque, voleva per forza trovarmi qualcosa addosso che non avevo. Vedevo che lui era veramente arrabbiato perché non era riuscito a trovare niente e i suoi colleghi intanto ridevano. Mai vista una cosa del genere, ero congelato. Anche gli addetti della Fiorentina che erano lì hanno visto cosa mi hanno fatto, dicendomi che il tutto era stato veramente esagerato".