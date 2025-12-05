Il procuratore Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento che sta attraversando la Fiorentina: “Credo si debba solo avere pazienza e fiducia, perché la squadra si riprenderà. Mi aspetto un filotto di risultati utili consecutivi, la qualità della rosa non si discute e la rotta si può invertire dopo un inizio di stagione deludente”.

“La Fiorentina ha una società forte”

Poi ha aggiunto: “Quando hai una società forte alle spalle e un buon allenatore, hai tutte le possibilità per raddrizzare la classifica. Dubito che questa rosa, che a mio avviso è già buona, possa essere rinforzata a gennaio. Magari qualche prestito può essere la soluzione”.