La classifica della Serie A in base al prezzo dei biglietti. Aumenti in casa Fiorentina, che però rimane tra i club più 'economici'

Nonostante gli aumenti dell'ultimo anno, il prezzo di un biglietto della Fiorentina per una partita in casa rimane tra i più economici di tutta la Serie A (chiaramente anche in relazione all'impianto sportivo). Transfermarkt ha stilato la particolare classifica del campionato italiano in base a questo parametro.

La Fiorentina è la quarta tra le più economiche, con media di 18 euro a biglietto. Il club meno costoso è l'Empoli (10 euro), mentre il prezzo più alto, contro ogni pronostico, è sorprendentemente il Cagliari con 50 euro.

Di seguito, la classifica: