Cremonese ed Hellas non si fanno male: scaligeri ancora ultimi, grigiorossi che allungano sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il lunedì di Serie A si è aperto con lo scontro salvezza tra Cremonese ed Hellas Verona: le due compagini non si fanno male e allo Zini finisce 0-0.

La cronaca del match

Pochissime emozioni e tanti falli: questa l'estrema sintesi del match delle 18.30 odierno. Si segnala comunque un Vardy che sfiora la rete nel primo tempo, andando invece a sbattere sul palo; nel secondo tempo, invece, ci prova Bernede da fuori, ma è attento Audero. Nel finale, in realtà, Giovane del Verona avrebbe trovato un eurogol in rovesciata, salvo poi vederselo annullare per fuorigioco: pareggio, quindi, che non serve a nessuna delle due squadre.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.