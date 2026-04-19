La Nazione: Kean, incognita senza fine
Il QS de La Nazione si concentra principalmente, nell'edizione odierna, sulle condizione fisiche del bomber viola Moise Kean e sull'imminente sfida della Fiorentina contro il Lecce, che potrebbe dare anche più sicurezza verso la salvezza. Scrive infatti il giornale fiorentino in copertina: “Anno calvario…vedo la fine”.
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La Nazione dedica ampio spazio alla sfida contro i salentini definendola “Primo match point viola per la salvezza”. Il quotidiano continua poi scrivendo: “Viola a Lecce, ultimo step. Dall'incubo B agli sfottò, vincere per salire a +11”. Di spalla gli aggiornamenti sull'infermeria: “Fagioli no problem. Fortini, Parisi e Kean non ce la faranno”.
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Nella pagina seguente spazio soprattutto alle condizioni fisiche di Kean e alle parole del fratello Giovanni che hanno molto allarmato: “Kean, incognita senza fine” e ancora “Parla il fratello: ora serve un lungo stop”.