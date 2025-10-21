L'episodio di Milan-Fiorentina, il calcio di rigore assegnato ai rossoneri per fallo di Parisi ai danni di Gimenez, è senza dubbi il più discusso dell'ultimo fine settimana di Serie A. Come di consueto, su DAZN, è andata in onda la trasmissione Open VAR, che ha divulgato le immagini della decisione di assegnare il penalty con l'audio originale in diretta tra il direttore di gara Marinelli e l'addetto al VAR Abisso. Ricordiamo che per entrambi non arriva nessuna stangata, ma il contrordine di Rocchi è chiaro e ha definito la loro decisione un errore.

Il discusso rigore di Milan-Fiorentina: ecco i dialoghi tra Marinelli e la sala VAR

Nel video pubblicato, ascoltando le dichiarazioni dei protagonisti, emerge la spiegazione data live: “Io vedo il braccio largo ma non lo va a colpire”, dice Marinelli dopo aver inizialmente deciso di lasciar proseguire. Dalla sala VAR, invece, il commento è inequivocabile: “Lo prende in faccia. Parisi lo tocca in faccia e poi dopo lo trattiene pure, è rigore. Che comunque è un gesto gratuito”.

“Un gesto gratuito. Parisi lo prende e lo trattiene pure”

Dopo la sala ha controllato se Gimenez avesse controllato con le mani, con esito negativo, e ha dato un'occhiata anche all'episodio tra il messicano e Ranieri, che va a urlargli qualcosa mentre è a terra. L'attaccante del Milan reagisce scalciando il capitano della Fiorentina. Il commento dal VAR: “Va bene. Va bene così”.

Ecco il video con il dialogo completo: