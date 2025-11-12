Il bel regalo fatto da Gosens alla propria città natale. "Raggiunto un traguardo fondamentale"

Il progetto congiunto per un nuovo parco giochi nel bosco nel quartiere di Elten ha superato un ostacolo importante: pochi giorni fa, presso il municipio di Emmerich, è stato firmato l'atto di donazione tra la città e la fondazione "Träumen lohnt sich" (Sognare vale la pena), fondata dal giocatore della Fiorentina, Robin Gosens, e da sua moglie Rabea.

Contratto

Il contratto prevede che la fondazione finanzi e costruisca il parco giochi nel bosco. Una volta completato, diventerà proprietà della città, che si assumerà la responsabilità permanente della sua manutenzione.

“Raggiunto un grande traguardo”

“Con la firma, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale” ha detto il sindaco di Emmerich, Claudia Lindlahr. "Sono lieta che questo progetto, a me così caro, stia diventando ancora più concreto a beneficio di tante famiglie e bambini di Elten e dell'intera città".