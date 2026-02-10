Un esonero che la Fiorentina vorrebbe evitare, ma c'è una sola possibilità per l'allenatore
Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, è finito sulla graticola dopo il pareggio della squadra contro il Torino di sabato scorso e più in generale per il fatto di non essere riuscito a risollevare più di tanto la situazione.
Più in generale, risultati deludenti, cambi troppo difensivi, mentalità: l’allenatore è di nuovo al centro delle critiche dei social.
Esonero da evitare
La Fiorentina vorrebbe evitare l’esonero del tecnico, scrive stamani il Corriere Fiorentino, ma per restare Vanoli deve vincere una delle prossime due partite che, per inciso, saranno contro Como e Pisa.
Cambiamento in estate
La speranza insomma, è quella di non dover arrivare a decisioni drastiche, rimandando alla prossima estate un cambiamento che a questo punto è inevitabile.
