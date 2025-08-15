Nicolò Fagioli è alla sua seconda stagione a Firenze e Sky Sport ha deciso di intervistarlo a meno di una settimana dal debutto europeo della Fiorentina: "Finalmente si ricomincia, abbiamo fatto una lunga sosta quest'anno dopo l'ultima partita a Udine. Abbiamo fatto 45/50 giorni di vacanza, è la prima volta che mi capita. Non vedevamo l'ora di iniziare questa stagione con mister Pioli".

E ancora: "Deve essere una stagione dove partiamo con grandi ambizioni. Ovviamente dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorare queste ambizioni, ma impegnandoci sono convinto che questo gruppo possa fare grandi cose".

Sulla preparazione estiva

"Ci siamo allenati al Viola Park in questo periodo e ogni giorno c'era tantissima gente che ci seguiva, sia agli allenamenti sia alle partite. Abbiamo colto questo entusiasmo, è un buon segnale, significa che ci credono molto quest'anno. Siamo stati fortunati perché qua al Viola Park non c'è stato nemmeno tanto caldo, quindi abbiamo lavorato molto bene. In Inghilterra è stato molto piacevole, abbiamo fatto delle amichevoli bellissime, in stadi eccezionali come quello di Leicester, Nottingham e del Manchester United. Siamo molto soddisfatti anche delle prestazioni fatte sul campo. Magari la prima è stata un po' di adattamento agli stadi inglesi, però poi direi alla grande".

Su mister Pioli

"Si è presentato da subito benissimo alla squadra. Ovviamente ha dettato fin dal primo momento le sue regole e le ambizioni che deve avere la Fiorentina. Dal primo giorno pretende tanto, giustamente. In campo è uno che guarda al minimo dettaglio. Il rapporto che ha con me è lo stesso che ha con gli altri, perché mi spiega dove devo migliorare in campo, mi riprende quando sbaglio e mi elogia quando faccio delle belle giocate. Vuole tanto anche la ri-aggressione, vuole che si faccia tutto alla massima velocità. Sia andando in avanti, sia tornando in fase difensiva: quando perdi palla bisogna aggredire subito gli avversari, con grande intensità".