Iachini: "Non esiterei a dare una mano alla Fiorentina, ci sono margini per poter intervenire"

Giuseppe Iachini continua ad essere una delle persone maggiormente apprezzate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. L'ex allenatore, e anche calciatore, viola è dispiaciuto per quello che sta accadendo al club viola.

"Quando ti ritrovi con una classifica così - ha detto a Radio Anch'io Sport - per i calciatori è una situazione anomala, di grande pressione. Bisogna superare difficoltà che sono inaspettate a livello psicologico. Quello che auguro alla Fiorentina è che la situazione possa rimettersi a posto, perché ci sono i margini per poter intervenire".

“Pensavamo tutti ad un altro tipo di campionato”

Iachini ha spiegato: "All'inizio della stagione pensavamo che i viola avrebbero potuto fare un campionato di tutt'altro tipo. Ma questo non è accaduto e quando si verificano situazioni del genere, sale la pressione, i calciatori giocano con preoccupazione e con una tensione che poi si portano in campo. Ma ora c'è la consapevolezza della situazione, non c'è più motivo di dover essere impauriti".

“Non esiterei a dare una mano alla squadra”

Intanto il suo nome viene fatto anche tra i possibili sostituti, in caso di esonero di Vanoli: "Io faccio l'in bocca al lupo a Paolo perché ne ha bisogno in questo momento. Per un allenatore questi sono momenti di grande responsabilità. Non ci sono stati veri e propri contatti, spero che tutto vada per il meglio perché sono molto legato all'ambiente viola. Poi quello che accadrà domani, si vedrà, io ovviamente non esiterei a dare una mano, così come anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina resta sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo".

“Conosco Paratici e…”

Su Paratici ha detto: "Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c'è bisogno di ricompattarsi e fare risultati".