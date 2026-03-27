Paratici ha già deciso il futuro di Solomon alla Fiorentina. E l'israeliano punta al rientro dopo la sosta
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La buona notizia che arriva dal Viola Park è il rientro in gruppo di Manor Solomon, esterno israeliano della Fiorentina che si era infortunato nella gara interna di Conference League contro lo Jagiellonia.
Il rientro
Da capire se già a Verona al rientro dalla sosta possa essere tra i titolari, ma nel caso farebbe comodo anche a gara in corsa. Senza contare le sfide importanti in Conference in arrivo.
Futuro
Intanto, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Paratici avrebbe già deciso per il suo riscatto dal Tottenham sulla base dei 10 milioni pattuiti a gennaio con gli Spurs.
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