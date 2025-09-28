Cade il Napoli a San Siro, anche il Milan ora è in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Uno scoppiettante a dir poco Milan-Napoli ha chiuso la domenica di Serie A. Le emozioni qua non sono certo mancate con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra. A spuntarla sono stati i padroni di casa, che hanno segnato due reti nella prima frazione.

Una partita ricca di emozioni

Saelemaekers e Pulisic per i rossoneri, un rigore di De Bruyne per Conte, che trova stasera la sua prima sconfitta in campionato. In occasione del penalty, è stato espulso Estupin̈an, lasciando il Milan in inferiorità numerica per più di mezz'ora. Allegri con questi tre punti raggiunge proprio il Napoli in vetta alla classifica.

E il Milan ora è primo

Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio 3, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Parma 2, Lecce 2.