Dodo: "Grazie Firenze, amo questa squadra. Tornerò più forte di prima"

Nel giorno in cui è arrivata la comunicazione del suo grave infortunio, il terzino della Fiorentina Domilson Dodo ha scritto quanto segue su Instagram:

“Grazie Firenze per tutto, sono molto felice in questo club, che amo così tanto, tornerò più forte, dando gioia a tutti voi, e a tutti i miei compagni che faranno il tifo per loro, Jaja, arrivo indietro e su questo fianco destro nessuno mi ferma ForzaViola”.