Kean: "Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per la Fiorentina e per la città". Le condizioni della sua caviglia

Nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio si è tenuto ieri sera un evento dal nome “Siamo Firenze – Una città da massima serie”, un appuntamento che ha unito tra le altre la storia della città all’identità della Fiorentina. Per la squadra maschile i presenti sono stati Dodô, Parisi, Mandragora, Kean e De Gea.

Il centravanti viola ci ha tenuto ad aggiornare i tifosi sulle proprie condizioni fisiche, in vista della sfida di Napoli: “Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile, sto provando a tornare poter dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto".

La caviglia sta ancora dando problemi al giocatore, però prosegue il suo programma personalizzato. E' molto difficile che possa esserci per la prossima trasferta di campionato (parliamo di presenza in campo, altro discorso è una convocazione anche ‘simbolica’), mentre si guarda con maggiore ottimismo alla successiva gara, quella interna contro il Torino.