Spalletti perde un suo pupillo anche per la partita contro la Fiorentina. Sospiro di sollievo per altri due

Tre giocatori della Juventus sono usciti acciaccati dalla sfida di ieri sera contro il Napoli e le loro condizioni preoccupavano anche in vista della partita contro la Fiorentina domenica prossima.

Un assente

Le notizie peggiori sono per Weston McKennie, che ha riportato un affaticamento muscolare adduttore che lo costringerà a rimanere ai box per le prossime due partite, la prima in Europa League giovedì in Olanda contro l'AZ Alkmaar e la seconda domenica prossima a Firenze contro la Fiorentina.

Sospiro di sollievo

Alajbegovic e Cabal saranno invece a disposizione di Spalletti già per la gara di giovedì: il primo aveva rimediato soltanto una botta al ginocchio, mentre il secondo era uscito per crampi. Entrambi ci saranno a Firenze. Lo scrive tuttomercatoweb.com.