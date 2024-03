Capparella perde il bomber per una ventina di giorni ma la Fiorentina Under 17 è pronta a proseguire una corsa (quasi) perfetta

Stop forzato per il bomber dell'Under 17 e dell'Italia

Entrato in campo nella ripresa durante la sfida tra Fiorentina e Mavlon al Torneo di Viareggio, Stefano Maiorana ha subito segnato un gran gol ma è dovuto poi uscire dopo neppure 20 minuti causa infortunio. L’attaccante classe 2007, capocannoniere del campionato con 19 reti in 16 gare e membro stabile dell'Italia Under 17 di mister Favo, ha riportato una lesione di primo grado al flessore, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com e si è fermato per almeno 20 giorni.

Il tecnico dell'Under 17 viola, Marco Capparella

La Fiorentina però continua a vincere

Mister Marco Capparella ha già dovuto rinunciare a Maiorana per la trasferta di Palermo, ma la compagine viola ha comunque vinto 2-0 grazie alle reti di Bonanno e Keita. La formazione Under 17 gigliata ha perso solo una partita in tutta la stagione ed è prima con ben 9 rassicuranti punti di vantaggio sull'Empoli. Domenica i giovani viola affronteranno al Viola Park il Frosinone, quarto a quota 29 punti e sconfitto 3-2 a domicilio all'andata.