Brekalo debutta in Liga per recuperare il Real Madrid... ma il suo Oviedo ne prende subito altri due

Dopo la liberazione gratuita da parte della Fiorentina, Josip Brekalo è ripartito dalla Liga e dall'Oviedo dove ieri sera ha avuto modo di debuttare nientepopodimeno che contro il Real Madrid. E' andata però al croato e ai suoi perché i Blancos hanno vinto per 3-0: per l'ex viola ingresso al 79' per cercare di pareggiare lo 0-1, deciso da Mbappè. Subito dopo però è arrivato il raddoppio del francese e al 90' anche il terzo gol di Vinicius Jr.