La Fiorentina torna in campo al Viola Park con quattro giocatori della Primavera. In tre lavorano ancora a parte

Dopo la sconfitta contro la Roma al Franchi di domenica scorsa la Fiorentina oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park. Assenti 10 giocatori: Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Martinelli, Fortini, Gudmundsson, Kospo, Dzeko e Pongracic, tutti impegnati con le rispettive nazionali.

In tre lavorano a parte, ma…

Lavoro personalizzato per Fazzini e Dodˆo a causa dei problemi accusati nel match contro la Roma, così come per Sohm che era stato colpito prima del match contro il Sigma Olomouc da una fascite plantare. Tutti e tre i calciatori comunque sono in via di recupero.

4 i Primavera aggregati

Regolarmente in gruppo Comuzzo e aggregati alla prima squadra per sopperire alle assenze dei nazionali, quattro giocatori della primavera: il difensore Sadotti, l'ala Bertolini e i centrocampisti Bonanno e Montenegro.