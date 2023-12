Il Genk è nelle mani della Fiorentina in Conference League. Domani la squadra belga è obbligata a vincere con più di due gol di scarto contro il fanalino di coda Cukaricki, sperando contemporaneamente nella vittoria della Viola contro il Ferencvaros. In caso contrario, dirà addio all'Europa.

Ecco le parole dell'allenatore Wouter Vrancken ai canali del Genk: “Non ha senso investire le nostre energie in questo. Il nostro compito è già abbastanza difficile e dovremo pensare solo a vincere domani. In ogni caso, presumo e spero che anche Ferencvaros-Fiorentina si giocherà per vincere. Devi anche essere pronto per tali competizioni, ma non credo che lo renderanno un non-match”.