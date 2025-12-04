La fumata grigia tra la Funaro e la Fiorentina. Dopo l'ultimatum Ferrari entra a Palazzo Vecchio ma...

Un incontro interlocutorio. Dopo l’ultimatum della Fiorentina, ieri mattina a Palazzo Vecchio, si sono visti il sindaco, Sara Funaro, e il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, accompagnati dai rispettivi tecnici. Ovviamente l'argomento di discussione è stato quello dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi e la possibilità che il club gigliato possa sostenere finanziariamente la realizzazione del secondo e ultimo lotto degli interventi. A parlarne stamani è il Corriere Fiorentino.

Termine ultimo

In una recente intervista, Ferrari aveva fissato alla fine del 2025 il termine per poter fare entrare il club in questa partita, finanziando la parte mancante di copertura economica (50-60 milioni) in cambio di una concessione pluriennale dell’impianto ammodernato.

Interlocutorio

Fiorentina e Comune hanno confermato l’incontro, ma non sono stati riportati commenti, segno che non ci sarebbero stati comunque passi avanti significativi.