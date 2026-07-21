Proc. Ruggeri: "Dopo quello che ha fatto è normale che la Fiorentina si interessi a lui, ma l'Atletico..."

Matteo Ruggeri è un giocatore che si sta mettendo in evidenza all'estero, in una grande squadra come l'Atletico Madrid. Ma è anche un nome che è rimbalzato in ottica mercato per la Fiorentina.

“Un'annata straordinaria”

Di tutto questo ha parlato il procuratore dell'esterno sinistro, Tullio Tinti, che ha detto a Sky: “Ha disputato una stagione straordinaria con l'Atletico Madrid e per giocare in una piazza come quella serve una grande personalità. È normale che dopo un'annata del genere, arrivino interessamenti come quello della Roma e della Fiorentina ma anche da parte di altri club italiani e stranieri”.

L'intenzione dell'Atletico

Però Ruggeri dovrebbe rimanere in Spagna: “L'intenzione dell'Atletico e del giocatore - ha proseguito Tinti - è quella di andare avanti insieme. A gennaio il Nottingham Forest aveva chiesto informazioni, ma non era sul mercato e non lo è nemmeno oggi”.