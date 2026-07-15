Il punto sul mercato: Arokodare o Oulaï? La Fiorentina deve scegliere. Paratici ci riprova per Ruggeri e intanto fa cassa con le cessioni...

Quella odierna è stata la giornata della conferenza stampa di presentazione di Arthur Atta alla Fiorentina, ma anche l'ennesima sessione di lavoro intenso per Fabio Paratici.

Mercato in entrata

Il dirigente viola continua a lavorare su più tavoli per costruire una grande Fiorentina. Oltre alla trattativa per il centrocampista del Trabzonspor Oulaï, che i media turchi danno per fatta ma che ancora deve essere definita nei dettagli, i viola continuano a trattare per l'attaccante nigeriano del Wolverhampton Tolu Arokodare. Ruolo, età e provenienza differente, eppure i due giocatori sono strettamente intrecciati nelle strategie di mercato viola. Entrambi i calciatori sembrano essere alla portata di questa nuova Fiorentina, ma Fabio Paratici dovrà fare una scelta; per via delle regole sugli extra-comunitari, solamente uno dei due potrà essere acquistato dai viola.

Dopo aver bloccato Valdepenas, la squadra mercato viola continua a lavorare per la corsia mancina. Il terzino del Siviglia Oso sembra essere più distante dalla Fiorentina in questo momento. L'Olympiakos si è inserito con forza sul giocatore, mentre il ds della squadra andalusa ha addirittura parlato di possibilità di rinnovo. Per lo stesso ruolo i viola stanno facendo un nuovo tentativo per l'azzurro dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri. Una trattativa difficile, ma non impossibile per Paratici che sta puntando con forza il calciatore.

Le uscite

Sul fronte uscite continua lo sfoltimento della rosa gigliata. Dopo l'addio (quasi) ufficiale di Gosens, i viola stanno ultimando i trasferimenti di tanti esuberi. Amir Richardson sembra essere destinato al ritorno in Francia, dove il Le Havre sembra vicinissimo al centrocampista. Anche per il giovane terzino Balbo si cominciano a registrare le prime telefonate di interessamento; la squadra in questione è lo Sturm Graz.